Более 600 тысяч заявок поступило организаторам акции «Бессмертный полк online» за неделю

Принять участие в акции можно на разных сайтах, включая социальные сети.

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В связи с пандемией коронавируса все мероприятия, посвящённые празднованию 75-летнего юбилея со Дня Победы, включая парад на Красной площади и Бессмертный полк, были перенесены на неизвестную дату. Однако выход нашёлся и в этой ситуации: шествие Бессмертного полка пройдёт в этом году в онлайн-формате. И всего за неделю организаторам пришло более 600 тысяч заявок на участие.

«Прошла ровно неделя с начала регистрации в виртуальном шествии „Бессмертный полк онлайн“. С каждым днём популярность этой акции набирает обороты — на участие в шествии поступило более 600 тысяч анкет»,— сообщили в пресс-службе акции.

Известно, что трансляция шествия запланирована на самых разных ресурсах: различных телеканалах, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», на площадках онлайн-кинотеатров Okko и Море.ТВ и, конечно же, на сайте Бессмертного полка России.

Принять участие в акции можно на сайте Бессмертного полка, в социальных группах «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в приложении «Сбербанка». Кроме того, рассказать историю подвига ветерана можно на своей странице в социальной сети, отметив её официальными хештегами #Бессмертныйполк2020, #Бессмертныйполконлайн, #ДеньПобедыдома, #9маявсети, #9маЯпомню.