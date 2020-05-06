Алексей Текслер призвал южноуральцев присоединиться в «Бессмертному полку — онлайн»

Из-за пандемии коронавируса акция в этом году пройдет без традиционного шествия.

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Губернатор Алексей Текслер призвал жителей Челябинской области присоединиться к акции «Бессмертный полк — онлайн». Соответствующий пост он опубликовал накануне в своем инстаграме. Из-за распространения коронавируса в этом году традиционное шествие в День Победы было отменено, но от памятной акции отказываться в России не собирались. «Бессмертный полк» было решено перенести в онлайн-режим.

«Стать участником акции легко, необходимо записать видеоролик — рассказ личной истории о своем родственнике — участнике Великой Отечественной войны продолжительностью не более 20 секунд. При записи видео необходимо держать в руках фотографию своего предка-героя. Готовый ролик можно выслать организаторам на электронную почту 2020polk@mail.ru», — рассказали в правительстве региона.

Кроме того, ролики можно отправить в личные сообщения сообщества «Наш Челябинск во «Вконтакте» или в мессенджеры Viber или WhatsApp на номер 8 9193001010.

«В случае, если вы не можете записать видео, добавляйте снимок вашего деда или прадеда в альбом „Бессмертный полк“ с подписью: как зовут вашего предка-героя, в каких войсках служил, на каком фронте воевал», — добавили в правительстве.

Кроме того, на сайте 2020.polkrf.ru вы можете заполнить анкету и выложить фото вашего родственника, для участие во Всероссйиской акции.