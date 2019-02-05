/ Южноуральцев приглашают познакомиться с театральной жизнью

Всех желающих приглашают на творческие встречи с представителями театра.

В Челябинске состоится серия творческих встреч в театральном кафе «Галерка». На них жители города узнают больше о театральной жизни, познакомятся с известными артистами и найдут друзей среди своих единомышленников. Организаторами мероприятий является Прогрессивная театральная общественность.

На встречи приглашаются все желающие. Вход свободный по предварительной регистрации на ресурсах ПроТО (Прогрессивной театральной общественности) в социальных сетях или по тел. 89 127 907 983. — сообщает пресс-служба ПроТО.

Первая встреча состоится в кафе Театра драмы имени Наума Орлова уже 6 февраля в 17:30. Главным ее героем станет Виктор Кругляк — заслуженный челябинский актер. В свой 90-й день рождения он расскажет о свой жизни, о войне и о театре.

Вторая встреча пройдет 12 февраля в 18:30. Гостем на ней будет режиссер Даниил Чащин. Темой встречи станет предстоящая премьера «Номер шесть», а также спектакль «Убийца», поставленный на малой сцене Театра драмы.