/ Челябинскую версию «Лебединого озера» увидит Париж

Балетная труппа челябинского театра имени Глинки отправилась на гастроли в Европу. Танцоры путешествуют по Франции со спектаклем «Лебединое озеро». В плане 49 городов и 62 выступления. Классическим произведением готовы покорить Париж, Ниццу, Марсель, Экс-ан-Прованс и другие населенные пункты Франции.



Все спектакли в репертуаре нашего театра сохраняются, потому что танцоров и музыкантов оркестра мы приглашали, в том числе, из других городов. Показать «Лебединое озеро» нас попросил продюсерский центр, организовавший гастроли. — рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени Глинки Анастасия Черкас.

Гастроли продлятся три месяца. Артисты вернутся в Челябинский театр в апреле.