Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.68 -0.03 74.39 +0.24
Челябинск
сейчас
 
-11 °C
завтра
 
-11 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Премьерой спектакля отметили челябинцы Валентинов день

Премьерой спектакля отметили челябинцы Валентинов день

«Романтичную» пьесу драматурга Ивана Вырыпаева представили в Молодежном театре.
сегодня в 18:05
  |  Культура

Челябинский областной театр приготовил яркую премьеру ко дню всех влюбленных для жителей областной столицы. Спектакль «Валентинов день» драматурга Ивана Вырыпаева впервые предстанет перед зрителями.

Драматург из столицы придумал продолжение любовной истории пьесы «Валентин и Валентина» авторства Михаила Рощина. Те же герои, но действие перенесено на 40 лет вперед. Вниманию зрителей предлагается фантазия на тему того, что же произошло с героями оригинала.

Накануне премьеры состоялось обсуждение творчества режиссера Ивана Вырыпаева. Режиссер спектакля Тимур Насиров сказал, что ему не нравятся последние работы драматурга. По мнению режиссера в них «нечего играть».

Задача театрального драматурга, режиссера, актера — придумать мир, который не отпускает, который хватает зрителя за сердце. А «Валентинов день» — это классическая мелодрама, которая занимается чувствами, отношениями героев. Все происходит из-за любви. Только возникает вопрос: а была ли она? — сказал Тимур Насиров.

В свою очередь театральный критик и эксперт национального театрального фестиваля «Золотая маска» Владимир Спешков выразил надежду, что жители Челябинска увидят и другие работы драматурга.

Иван Вырыпаев написал около 20 интереснейших пьес. Их переводят на разные языки, ставят в России и за рубежом. А на челябинской сцене востребован только «Валентинов день» — самая, на мой взгляд, «невырыпаевская» пьеса Ивана. — отметил Владимир Спешков.

В ходе обсуждения оба специалиста сошлись во мнении, что история любви, переросшей в ненависть, описанная в мелодраме «Валентинов день», вечна.

Отметим, что пьеса Михаила Рощина «Валентин и Валентина» в 1985 году получила экранизацию режиссера Георгия Натансона. В картине сыграли Нина Русланова, Татьяна Доронина, Марина Зудина, Николай Стоцкий и другие.

Спектакль «Валентинов день» на сцене Челябинского молодежного театра можно будет посмотреть также 15 и 28 февраля.

Общество
Драмтеатр в Магнитогорске полностью переделают за 1,5 года
09.02.2019
Драмтеатр в Магнитогорске полностью переделают за 1,5 года
Общество
Южноуральцам представят 35 премьерных театральных постановок
07.02.2019
Южноуральцам представят 35 премьерных театральных постановок
Культура
Театры Челябинска будут отремонтированы по федеральной программе
06.02.2019
Театры Челябинска будут отремонтированы по федеральной программе
Общество
Южноуральцев приглашают познакомиться с театральной жизнью
05.02.2019
Южноуральцев приглашают познакомиться с театральной жизнью
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Хоккей
Евгений Кузнецов: «Папа Кубок Стэнли выиграл!» была первая четкая фраза дочери»
сегодня в 19:58
Евгений Кузнецов: «Папа Кубок Стэнли выиграл!» была первая четкая фраза дочери»
Общество
Руководство бастующего в Усть-Катаве завода объяснило, почему коллектив предприятия не вышел на работу
сегодня в 19:26
Руководство бастующего в Усть-Катаве завода объяснило, почему коллектив предприятия не вышел на работу
Общество
У челябинских экстремалов появится «новый дом»
сегодня в 19:00
У челябинских экстремалов появится «новый дом»
Происшествия
Столкновение легковушки и двух грузовиков на М-5 парализовало движение
сегодня в 18:20
Столкновение легковушки и двух грузовиков на М-5 парализовало движение
Культура
Премьерой спектакля отметили челябинцы Валентинов день
сегодня в 18:05
Премьерой спектакля отметили челябинцы Валентинов день
Общество
Власти Копейска готовят технику для тушения подземных пожаров
сегодня в 17:47
Власти Копейска готовят технику для тушения подземных пожаров
Общество
331 южноуралец сдал кровь в День всех влюбленных
сегодня в 17:44
331 южноуралец сдал кровь в День всех влюбленных
Политика
Борис Дубровский вошел в тройку самых медийных губернаторов по России
сегодня в 17:41
Борис Дубровский вошел в тройку самых медийных губернаторов по России
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6