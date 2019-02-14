/ Премьерой спектакля отметили челябинцы Валентинов день

«Романтичную» пьесу драматурга Ивана Вырыпаева представили в Молодежном театре.

Челябинский областной театр приготовил яркую премьеру ко дню всех влюбленных для жителей областной столицы. Спектакль «Валентинов день» драматурга Ивана Вырыпаева впервые предстанет перед зрителями.

Драматург из столицы придумал продолжение любовной истории пьесы «Валентин и Валентина» авторства Михаила Рощина. Те же герои, но действие перенесено на 40 лет вперед. Вниманию зрителей предлагается фантазия на тему того, что же произошло с героями оригинала.

Накануне премьеры состоялось обсуждение творчества режиссера Ивана Вырыпаева. Режиссер спектакля Тимур Насиров сказал, что ему не нравятся последние работы драматурга. По мнению режиссера в них «нечего играть».

Задача театрального драматурга, режиссера, актера — придумать мир, который не отпускает, который хватает зрителя за сердце. А «Валентинов день» — это классическая мелодрама, которая занимается чувствами, отношениями героев. Все происходит из-за любви. Только возникает вопрос: а была ли она? — сказал Тимур Насиров.

В свою очередь театральный критик и эксперт национального театрального фестиваля «Золотая маска» Владимир Спешков выразил надежду, что жители Челябинска увидят и другие работы драматурга.

Иван Вырыпаев написал около 20 интереснейших пьес. Их переводят на разные языки, ставят в России и за рубежом. А на челябинской сцене востребован только «Валентинов день» — самая, на мой взгляд, «невырыпаевская» пьеса Ивана. — отметил Владимир Спешков.

В ходе обсуждения оба специалиста сошлись во мнении, что история любви, переросшей в ненависть, описанная в мелодраме «Валентинов день», вечна.

Отметим, что пьеса Михаила Рощина «Валентин и Валентина» в 1985 году получила экранизацию режиссера Георгия Натансона. В картине сыграли Нина Русланова, Татьяна Доронина, Марина Зудина, Николай Стоцкий и другие.

Спектакль «Валентинов день» на сцене Челябинского молодежного театра можно будет посмотреть также 15 и 28 февраля.