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/ Драмтеатр в Магнитогорске полностью переделают за 1,5 года

Драмтеатр в Магнитогорске полностью переделают за 1,5 года

По планам, в обновленном храме культуры пройдет закрытие фестиваля «Сцена».
сегодня в 12:10
  |  Общество

Магнитогорский драматический театр ждет капитальный ремонт. Госэкспертиза в конце января дала положительное заключение на проведение всех работ. Власти планируют обновить фасад, заменить систему водоснабжения и отопления, обновить вентиляцию и систему пожаротушения. Конечно, позаботятся о звуковом и световом оборудовании — это одни из самых важных вещей в театре. В зрительном зале заменят кресла, обновление ждет также сцену.

Мы постараемся выдержать единую стилистику. Интернациональный стиль для театра наиболее удобен и полезен. На втором этаже за счет коробов и придания объема будем увеличивать пространство. На третьем предполагается проведение крупных мероприятий, дополнительных спектаклей с использованием трибун. — рассказал заведующий кафедрой дизайна МГТУ имени Г. И. Носова Андрей Григорьев.

Все это рассказали рассказали губернатору Борису Дубровскому, который побывал в Магнитогорске с рабочим визитом 8 февраля. Делегацию во главе с губернатором провели по всем местам театра, которые отремонтируют.

Это серьезный вопрос, требующий немалых капиталовложений. Но театр нужен городу и не должен оставаться в таком состоянии. Мы надеемся, что помощь окажет и ПАО «ММК». Мы поставили задачу открыть театр после капитального ремонта к середине следующего года, чтобы мы могли провести здесь финальную часть регионального фестиваля «Сцена». — сказал Борис Дубровский.

На время ремонта Театр имени Пушкина переедет в Левобережный дворец культуры металлургов.

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