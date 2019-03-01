/ Южноуральцев приглашают послушать орган и тромбон

Для зрителей выступят лауреаты и участники международных конкурсов.

Концерт, на котором ценители музыки смогут насладиться звучанием органа и тромбона, состоится в Челябинске. Выступление пройдет в рамках Международного музыкального фестиваля «Фрау орган». Для жителей и гостей города выступят: лауреат международного конкурса Лариса Тимшина (орган) и Виталий Чудаков (тромбон).

Виталий Чудаков — молодой тромбонист принял участие не в одном творческом конкурсе. В составе инструментального оркестра на всероссийских «Уральских фанфарах» завоевал гран-при, и, несколькими годами позже — первое место. Как солист стал лауреатом третьей степени «Уральских фанфар». На международном конкурсе «Дыхание весны» в составе оркестра взял гран-при. — прокомментировала для сайта «Первый областной» челябинская филармония.

Концерт состоится 2 марта в 18:00 в Зале органной и камерной музыки «Родина». Билеты можно приобрести в кассах города, по цене от 200 до 350 рублей.