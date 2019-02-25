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/ Южноуральцев приглашают на концерт в рамках фестиваля «Фрау орган»

Южноуральцев приглашают на концерт в рамках фестиваля «Фрау орган»

Для ценителей музыки будут выступать зарубежные органисты.
сегодня в 09:27
  |  Общество

Челябинская государственная филармония приглашает южноуральцев посетить концерт органной музыки в рамках Международного музыкального фестиваля «Фрау орган». Победительница престижных международных конкурсов Мария Мохова исполнит произведения Баха, Карг-Элерта, Риттера.

Мария Мохова родилась в Нижнем Новгороде. С шести лет обучалась игре на фортепиано, с одиннадцати начала заниматься на органе. Нижегородскую государственную консерваторию Мария также окончила по двум специальностям, после чего поступила в Высшую Школу Музыки Франкфурта-на-Майне (Германия), в класс профессора Мартина Зандера. В 2012 году с отличием окончила аспирантуру Высшей школы церковной музыки Хайдельберга, где с 2017 года является преподавателем класса органа. — рассказывают сайту «Первый областной» в пресс-службе челябинской филармонии.

Концерт состоится в Зале органной и камерной музыки «Родина» 26 февраля в 18:30. Продолжительность: 2 отделения по 45 минут. Цена билетов от 300 до 600 рублей.

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