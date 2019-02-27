/ В Челябинске состоится очередной концерт в рамках международного фестиваля «Фрау орган»

Для жителей города выступит лауреат международных конкурсов.

В Челябинской государственной филармонии состоится очередной концерт в рамках Международного музыкального фестиваля «Фрау орган». Лауреат международных конкурсов Анна Алексеева исполнит произведения Брунса, Свелинка, Баха, Вьерна и Дюруфле.

Анна Алексеева окончила Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова по специальности «орган». В 2014 году стала дипломантом XV Открытого международного Фестиваля-конкурса Гатчина — Санкт-Петербург. В 2015 году получила специальную премию «Надежда отечества» на IX Международном конкурсе органистов имени Таривердиева. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Челябинской филармонии.

Посетить концерт можно 28 февраля в 18:30 в Зале органной и камерной музыки «Родина». Стоимость билетов от 200 до 400 рублей.