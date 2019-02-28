/ Южноуральцев приглашают послушать джаз ночью

Ночной концерт будет посвящен памяти Владимира Резицкого.

Челябинская государственная филармония приглашает любителей джаза на необычный концерт, который состоится ночью. Выступление будет посвящено памяти Владимира Резицкого. Исполнителями выступят Народный артист России Владимир Хомяков и лауреат джазовых фестивалей Олег Юданов.

Олег Юданов — ударные — один из самых самобытных российских барабанщиков, художник перкуссионного искусства. Участник более ста международных фестивалей по всему миру, выступающий со звездами традиционного джаза и современной импровизационной музыки. — сообщает сайту «Первый областной» пресс-служба челябинской филармонии.

Попасть на «Ночной концерты Владимира Хомякова» можно 1 марта в Зале органной и камерной музыки «Родина». Начало выступления в 22:00, продолжительность — 2 отделения по 45 минут. Стоимость билетов от 400 до 600 рублей.