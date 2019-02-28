/ Южноуральцев приглашают послушать джаз ночью

Челябинская государственная филармония приглашает любителей джаза на необычный концерт, который состоится ночью. Выступление будет посвящено памяти Владимира Резицкого. Исполнителями выступят Народный артист России Владимир Хомяков и лауреат джазовых фестивалей Олег Юданов.
Олег Юданов — ударные — один из самых самобытных российских барабанщиков, художник перкуссионного искусства. Участник более ста международных фестивалей по всему миру, выступающий со звездами традиционного джаза и современной импровизационной музыки. — сообщает сайту «Первый областной» пресс-служба челябинской филармонии.
Попасть на «Ночной концерты Владимира Хомякова» можно 1 марта в Зале органной и камерной музыки «Родина». Начало выступления в 22:00, продолжительность — 2 отделения по 45 минут. Стоимость билетов от 400 до 600 рублей.