/ Игорь Бутман рассказал о возможности тандема с Тимати

Джазовый саксофонист однажды выступал с рэпером.

Известный джазовый саксофонист Игорь Бутман, неоднократно знакомивший челябинцев с американской музыкой, готов к необычному тандему. Так, Бутман заявил, что готов выступить с рэпером Тимати. Такой опыт у саксофониста уже есть: в 2018 году музыканты вместе предстали на Дне города в Иркутске. Об этом сообщают Известия.

На меня произвело неизгладимое впечатление, сколько людей пришло на его концерт. До этого дня я и понятия не имел, насколько он популярен. Я сначала думал: зачем ему два таких здоровых охранника? А когда на него бросилась толпа поклонников, понял, что без них ему было бы плохо. Если я выступлю с Тимати только ради того, чтобы стать популярнее среди аудитории рэперов, меня не поймут ни мои поклонники, ни те, кто слушает его. — сообщил Игорь Бутман.

При этом джазовый саксофонист отметил, что стиль Тимати ему не нравится. Поэтому музыкальный союз с рэпером маловероятен.