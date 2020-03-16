Южноуральцев предупреждают о резком ухудшении погоды

Штормовой ветер, мокрый снег и гололед ждут жителей Челябинской области.

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В Челябинской области из-за резкого ухудшения погоды водителей просят быть аккуратнее на дорогах. Предупреждение об усилении ветра на территории региона объявили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

«По данным Челябинского ЦГМС днем 17 марта на территории Челябинской области днем ожидаются порывы ветра до 22 метров в секунду. В связи с неблагоприятным прогнозом сотрудники МЧС убедительно просят южноуральцев быть бдительными и строго следовать направляемым рекомендациям», — сообщают в ведомстве.

Кроме того, министерство дорожного хозяйства и транспорта напоминает о том, что на дорогах ситуация может быть аварийной.

«Во второй половине дня и вечером 16 марта, а также ночью 17 марта в отдельных районах Челябинской области ожидается сильный и мокрый снег, на дорогах — гололедица от наката», — отмечают в региональном Миндортрансе.

Проблемы на трассе М-5 уже начались, на отдельных участках образовались заторы.

«Движение не стоит, автомобили медленно, но едут. Из-за тяжелых погодных условий скорость движения очень низкая», — сообщил сайту «Первый областной» пресс-секретарь ФКУ Упрдор «Южный Урал» Александр Казанцев.

Мокрый снег и сильный ветер ожидается в регионе в ближайшие несколько дней. Температура воздуха днем будет подниматься до плюс 6 градусов, ночью опускаться до минус 9 градусов.