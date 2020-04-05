Со снега и сильного ветра начнётся новая неделя в Челябинской области

В такую погоду лучше оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции.

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Новая неделя в Челябинской области начнётся с мокрого снега и порывов ветра. Подробнее сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

В понедельник, 6 апреля, в Челябинской области в ночное время ожидается облачная с прояснениями погода, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами гололёдные явления. Температура воздуха составит от −2 до +3 градусов. Днём также ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, утром гололёдные явления. Температура воздуха поднимется от +4 до +9 градусов. Ветер южный, юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду, днём возможны порывы до 18 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на понедельник ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха будет от 0 до +2 градусов. Днём 6 апреля небо будет облачным с прояснениями, также возможны осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха поднимется до +8 градусов. Ветер южный, юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Редакция сайта «Первый областной» рекомендует всем южноуральцам соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома.