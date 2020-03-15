С мокрого снега начнётся неделя в Челябинской области

Синоптики также прогнозируют туманы и гололёд.

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Начало недели в Челябинске и области будет тёплым, но снежным и ветреным. Из-за перехода температуры из минуса в плюс ожидаются туманы и гололёд. Подробнее сообщили синоптики.

В ночь на понедельник, 16 марта, в Челябинской области ожидается до −2 до −7 градусов, в низинах до −13 градусов. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. В отдельных района гололедно-изморозевые явления и туманы. Днём потеплеет до +7 градусов, в низинах столбики термометров по-прежнему будут показывать 1-2 градуса со знаком минус. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду, днём порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на понедельник температура воздуха опустится до −6 градусов. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Днём потеплеет до +4 градусов. Облачно с прояснениями, мокрый снег. Ветер западный с переходом на южный от 4 до 9 метров в секунду, днём порывы до 12 метров в секунду.

Сотрудники МЧС и ГИБДД просят водителей быть осторожными и внимательными, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами, на перекрёстках и поворотах, а расстояние перед впереди стоящей машиной во время остановки должно быть не менее половины вашей скорости.