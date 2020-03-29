До +13 градусов потеплеет в начале недели в Челябинской области

Несмотря на солнечную погоду, сайт «Первый областной» рекомендует оставаться дома.

Послушать 00:00

Начало новой недели порадует жителей Челябинской области теплом и солнышком. Днём температура воздуха поднимется выше +10 градусов. Подробнее рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

В ночь на понедельник, 30 марта, в Челябинской области ожидается от −4 до +1 градуса. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём возможно потепление до +13 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду, возможны порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на 30 марта синоптики прогнозируют от −2 до нуля градусов. Переменная облачность, без осадков. Днём ожидается от +10 до +12 градусов тепла. Переменная облачность, без осадков. Ветер южный от 4 до 9 метров в секунду.

Несмотря на хорошую погоду, редакция сайта «Первый областной» рекомендует всем Челябинской жителям области по возможности оставаться дома и выходить на улицу только в случае крайней необходимости.