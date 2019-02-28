Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.76 +0.14 74.82 +0.33
Челябинск
сейчас
 
-7 °C
завтра
 
-6 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ О том, как обезопасить себя от мошенников, рассказал Роспотребнадзор

О том, как обезопасить себя от мошенников, рассказал Роспотребнадзор

Ведомство разработало памятку по защите персональных данных.
сегодня в 12:42
  |  Общество

Роспотребнадзор разработал памятку по защите персональных данных. В ней изложены основные рекомендации, которые помогут обезопасить себя и своих близких от мошенников.

В Роспотребнадзоре отмечают, что часто злоумышленники пользуются доверчивостью людей и проникают в квартиры под различными предлогами. При этом мошенники могут представится как продавцами различных услуг, так и представителями органов государственной власти. В качестве доказательства нередко используются фальшивые удостоверения и документы. Чтобы обезопасить себя от действия преступников, Роспотребнадзор рекомендует придерживаться ряда простых правил:

1. Бережное отношение к документам и персональным данным и документам. Не следует сообщать незнакомым людям данные банковской карты, такие как пин-код и CVV-код, а также отдавать паспорт.

2. В случае получения сообщения о блокировке карты, или списании денег не следует перезванивать по указанному в сообщении номеру. Чтобы узнать обо всех операциях, перезвоните по номеру, указанному на вашей банковской карточке, сходите в банк лично и проверьте баланс через банкомат или онлайн-банк.

3. Если Вам дают заполнить анкету или опросный лист — внимательно изучите их содержание, а своих пожилых или, наоборот, слишком юных родственников и знакомых предупредите, что прежде чем что-либо подписать, необходимо внимательно ознакомиться с содержанием и связаться с Вами.

4. С осторожностью приобретайте у людей, занимающихся квартирным сетевым маркетингом, продукты, мелкую бытовую технику — товары могут не соответствовать обязательным требованиям, а их цена, как правило, завышается в десятки раз. С осторожностью посещайте бесплатные демонстрации косметологических услуг с настойчивыми рекомендациями «местного» врача, презентации косметики с «исключительными» свойствами. Продавцы таких товаров и услуг, услышав о недостатке денежных средств, убеждают граждан заключать кредитные договоры на крупные суммы. Документация по таким сделкам часто сложная и запутанная, напечатанная мелким шрифтом. Продавцы настойчивы и торопят с подписанием договора.

6bc80d23b1bda73fb14dc9a100bfdd7c.png

Внимательно изучите документы, не подписывайте, не прочитав и не поняв предварительно их содержание. Прежде, чем приобрести товар или услугу следует продумать вопрос о необходимости покупки, ознакомиться с инструкцией, внимательно изучить все имеющиеся у продавца документы, потребовать от распространителя демонстрации его работы, проконсультироваться с сотрудниками компетентных организаций и посоветоваться с родными и близкими. — рассказали в Роспотребнадзоре.

Важно помнить, что потребитель свободен в заключении договора, а понуждение к подписанию не допускается. Если вы или ваши близкие все же заключили сделку с недобросовестным продавцом, то следует помнить, что вы можете обратиться за защитой своих прав в Роспотребнадзор. Номер горячей линии по вопросам нарушений прав потребителей финансовых услуг 8 800−100−29−26.

Общество
Свежие данные об эпидемии гриппа в регионе опубликовал Роспотребнадзор
13.02.2019
Свежие данные об эпидемии гриппа в регионе опубликовал Роспотребнадзор
Общество
Как правильно выбрать красную икру, рассказали в Роспотребнадзоре
28.12.2018
Как правильно выбрать красную икру, рассказали в Роспотребнадзоре
Общество
Выбрать качественный новогодний подарок помогут эксперты Роспотребнадзора
12.12.2018
Выбрать качественный новогодний подарок помогут эксперты Роспотребнадзора
Общество
Роспотребнадзор продлевает запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей
17.04.2018
Роспотребнадзор продлевает запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Хоккей
«Трактор» продолжает серию плей-офф против «Автомобилиста»
сегодня в 18:32
«Трактор» продолжает серию плей-офф против «Автомобилиста»
Происшествия
Водителя такси с наркотиками за пазухой задержали в Челябинске
сегодня в 17:58
Водителя такси с наркотиками за пазухой задержали в Челябинске
Общество
Рейсы из России в теплые страны передвигают из-за индийско-пакистанского конфликта
сегодня в 17:43
Рейсы из России в теплые страны передвигают из-за индийско-пакистанского конфликта
Общество
Соглашение о сотрудничестве с Круглогорским ГОКом расторгнуто до выяснения обстоятельств
сегодня в 17:07
Соглашение о сотрудничестве с Круглогорским ГОКом расторгнуто до выяснения обстоятельств
Спорт
В министерстве спорта Челябинской области подвели итоги прошедшего года
сегодня в 17:03
В министерстве спорта Челябинской области подвели итоги прошедшего года
Общество
Доставка почты между Челябинском и Екатеринбургом сократилась до одного дня
сегодня в 16:21
Доставка почты между Челябинском и Екатеринбургом сократилась до одного дня
Общество
Компания из Челябинска получила займ экспертного совета Фонда развития промышленности
сегодня в 16:10
Компания из Челябинска получила займ экспертного совета Фонда развития промышленности
Происшествия
Следственный комитет завершил работу над делом школьника, убившего сестру
сегодня в 15:46
Следственный комитет завершил работу над делом школьника, убившего сестру
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6