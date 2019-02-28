/ О том, как обезопасить себя от мошенников, рассказал Роспотребнадзор

Ведомство разработало памятку по защите персональных данных.

Роспотребнадзор разработал памятку по защите персональных данных. В ней изложены основные рекомендации, которые помогут обезопасить себя и своих близких от мошенников.

В Роспотребнадзоре отмечают, что часто злоумышленники пользуются доверчивостью людей и проникают в квартиры под различными предлогами. При этом мошенники могут представится как продавцами различных услуг, так и представителями органов государственной власти. В качестве доказательства нередко используются фальшивые удостоверения и документы. Чтобы обезопасить себя от действия преступников, Роспотребнадзор рекомендует придерживаться ряда простых правил:

1. Бережное отношение к документам и персональным данным и документам. Не следует сообщать незнакомым людям данные банковской карты, такие как пин-код и CVV-код, а также отдавать паспорт.

2. В случае получения сообщения о блокировке карты, или списании денег не следует перезванивать по указанному в сообщении номеру. Чтобы узнать обо всех операциях, перезвоните по номеру, указанному на вашей банковской карточке, сходите в банк лично и проверьте баланс через банкомат или онлайн-банк.

3. Если Вам дают заполнить анкету или опросный лист — внимательно изучите их содержание, а своих пожилых или, наоборот, слишком юных родственников и знакомых предупредите, что прежде чем что-либо подписать, необходимо внимательно ознакомиться с содержанием и связаться с Вами.

4. С осторожностью приобретайте у людей, занимающихся квартирным сетевым маркетингом, продукты, мелкую бытовую технику — товары могут не соответствовать обязательным требованиям, а их цена, как правило, завышается в десятки раз. С осторожностью посещайте бесплатные демонстрации косметологических услуг с настойчивыми рекомендациями «местного» врача, презентации косметики с «исключительными» свойствами. Продавцы таких товаров и услуг, услышав о недостатке денежных средств, убеждают граждан заключать кредитные договоры на крупные суммы. Документация по таким сделкам часто сложная и запутанная, напечатанная мелким шрифтом. Продавцы настойчивы и торопят с подписанием договора.





Внимательно изучите документы, не подписывайте, не прочитав и не поняв предварительно их содержание. Прежде, чем приобрести товар или услугу следует продумать вопрос о необходимости покупки, ознакомиться с инструкцией, внимательно изучить все имеющиеся у продавца документы, потребовать от распространителя демонстрации его работы, проконсультироваться с сотрудниками компетентных организаций и посоветоваться с родными и близкими. — рассказали в Роспотребнадзоре.

Важно помнить, что потребитель свободен в заключении договора, а понуждение к подписанию не допускается. Если вы или ваши близкие все же заключили сделку с недобросовестным продавцом, то следует помнить, что вы можете обратиться за защитой своих прав в Роспотребнадзор. Номер горячей линии по вопросам нарушений прав потребителей финансовых услуг 8 800−100−29−26.