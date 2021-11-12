Южноуральцев предупредили о непогоде на трассах в Челябинской области

Рано утром в отдельных районах региона прошел снегопад

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Снегопад в Северо-Западном, Северном и Центральном районах Челябинской области начался в 5 утра пятницы, 12 ноября. Большое количество осадков выпало в Аргаяшском, Карабашском, Нязепетровском, Каслинском, Кунашакском, Ашинском, Катав-Ивановском, Уйском, Чебаркульском районах, а также в Миассе и Верхнеуральске. На трассах, которые замело снегом, сейчас работает спецтехника. В областной ГИБДД водителям рекомендуют отказаться от дальних поездок.

По прогнозам синоптиков, сегодня и в ближайшие дни осадки продолжатся по всей области. Из-за погодных условий повышен риск совершения ДТП. Автомобилисты, которые выезжали на трассу М-5 по направлению к Уфе утром 12 ноября, отметили, что от снега очищена пока только часть дороги.

«Рекомендуем водителям воздержаться от поездок в южном направлении. Призываем водителей не превышать скоростной режим и соблюдать дистанцию между транспортными средствами»,— обратились к автовладельцам в управлении ГИБДД по Челябинской области.

Дорожная техника производит патрульную снегоочистку и противогололедную обработку.

«Сейчас на региональных автодорогах работает 101 единица техники. Из них 24 снегоочистителя и 12 автогрейдеров», — уточнили в Миндортрансе региона.

В случае возникновения нештатных ситуаций на трассах — телефон круглосуточной диспетчерской службы (351) 237-88-92.

В Челябинске утром 12 ноября также было снежно. По информации мэрии, на улицах города работает 152 единицы техники, из них 26 погрузчиков и 14 самосвалов. В уборке задействован 341 дорожный рабочий. Управляющие компании Челябинска вывели на расчистку дворов от снега 709 дворников и 5 единиц техники.

Из-за утреннего снегопада цены на такси в Челябинске выросли в два раза, а на дорогах образовались 8-балльные пробки.

Отметим, по данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, днем в Челябинске также ожидается небольшой снег, в некоторых районах — метели.

