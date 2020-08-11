Южноуральцев, переболевших ковидом, приглашают стать донорами плазмы

Их ждут на областной станции переливания крови.

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В Челябинской области сейчас насчитывается 8 847 жителей, выздоровевших от коронавируса. Кто-то из них лечился амбулаторно, кто-то же лежал в больнице. И тех, кто переболел в средней или же средне-тяжелой формах заболевания приглашают стать донорами плазмы для тех, кто находится в тяжелом состоянии.

Напомним, что областная служба переливания крови работает с южноуральцами, переболевшими коронавирусом с мая. Предварительно у них обязательно берут согласие стать донором.

«Обязательно с момента выздоровления должно пройти 14 дней. В настоящее время 165 южноуральцев, переболевших COVID-19, стали донорами плазмы. Двое из них уже дважды сдали плазму, и еще три человека — трижды приходили на донорство», — поделился главный врач Челябинской областной станции переливания крови Анатолий Крохин.

Отмечается, что потенциальные доноры плазмы должны иметь заключение врача о перенесенном COVID-19 или результаты анализа на иммуноглобулин G, показывающие наличие антител.

При этом важно не забывать и о стандартных требованиях к донорам крови и ее компонентов. Со всем перечнем рекомендаций и противопоказаний можно ознакомиться на официальном сайте станции переливания крови.