Челябинцев приглашают стать донорами крови

Узнать, какая группа крови необходима, можно с помощью «донорского светофора».

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В Челябинске ищут доноров для пополнения резервного банка крови. Для этого приглашают жителей региона с отрицательным резус-фактором, а также южноуральцев с первой и второй группой крови.

«Донором может стать здоровый человек в возрасте старше 18 лет и имеющий регистрацию в Челябинской области не менее 6 месяцев. При себе обязательно иметь паспорт», — сообщили сайту «Первый областной» в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики города Челябинска.

Подробнее о том, доноры с какой группой крови требуются, можно узнать с помощью «донорского светофора» на сайте Челябинской областной станции переливания крови. Там же можно ознакомиться со списком противопоказаний для кровосдачи.