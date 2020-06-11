25 южноуральцев поделились своей плазмой с тяжелобольными коронавирусом

Сдать биоматериал могут те, кто переболел COVID-19.

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В Челябинской области продолжают собирать плазму тех, кто перенес коронавирус. Она поможет в лечении тех, кто переносит заболевание в тяжелой форме. Уже 25 южноуральцев поделились своей плазмой. Среди них медсестра и регулярный донор Ольга Вейгель.

«Я не раздумывая согласилась стать донором плазмы для больных коронавирусом. По работе знаю, как необходима бывает срочная медицинская помощь, особенно, если это связано с донорской цельной кровью, ее компонентами. А в период пандемии кровь переболевших ценна как никогда. Поэтому призываю всех не бояться и становиться донорами, в наших с вами силах спасать жизни людей!», — поделилась Ольга.

В минздраве Челябинской области напомнили, что стать донорами плазмы для тяжелобольных COVID-19 могут стать южноуральцы старше 18 лет, не входящие в группу риска, которые побороли коронавирус. Подробности можно найти на сайте областной станции переливания крови.