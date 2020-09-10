Победившим коронавирус донорам заплатят по 2 000 рублей за плазму

Областная станция переливания крови проведет акцию «Подари надежду».

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Акция «Подари надежду» стартует завтра, 11 сентября. Областная станция переливания крови организует мобильный пункт в районе Управления вневедомственной охраны по улице Елькина, 18. Он будет работать с 9:00 до 12:00.

Пандемия коронавируса задала новый повышенный темп для работы медиков. Крови и ее компонентов заготавливать приходится больше. Банк ежедневно пополняют порядка 250 южноуральцев, почти половина — 120 человек — челябинцы. Ежедневного запаса может хватить, чтобы спасти 80 пациентов региональных больниц.

«На сегодняшний день в соответствии с „донорским“ светофором необходимо пополнить резервный банк крови всеми группами крови и резус-факторами», — отмечает главный врач Челябинской областной станции переливания крови Анатолий Крохин.

Большую работу ведут специалисты областной станции переливания крови и с людьми, переболевшими коронавирусом. Их плазма может спасти жизни тем, кто в настоящее время тяжело переносит инфекцию.

«Доноры антиковидной плазмы предоставляют заключение врача с диагнозом коронавирус или результаты анализа на иммуноглобулин G. На сегодняшний день 244 южноуральцев стали донорами плазмы. Из них два раза сдали — 45 человек и по три раза — 7 южноуральцев», — добавили в медучреждении.

Станции была оказана благотворительная поддержка. Это позволит организовать дополнительное поощрение для таких доноров в размере 2 000 рублей.