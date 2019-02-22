/ Теплая, но облачная погода ожидается в выходные

Прогноз на ближайший уик-энд опубликовал Челябинский гидрометцентр.

Праздничные дни обещают быть теплыми, сообщает гидрометцентр Челябинска. По прогнозам синоптиков, минимальная температура воздуха в выходные достигнет минус 9 градусов, однако вместо солнечной погоды ожидается облачная. Местами, по прогнозам гидрометцентра, будет небольшой снег.

В ночь на субботу, 23 февраля, ожидается облачная погода с прояснением, небольшой, местами умеренный снег, слабая метель. Температура воздуха: минус 8−13 градусов, с понижением до минус 18 при прояснения. Днем в субботу прогнозируется облачность с прояснением, небольшой, местами умеренный снег, слабая метель. Температура воздуха от минус 3 до минус 8 градусов. Ветер юго-западный 6−11 м/с, ночью возможны отдельные порывы до 16 м/с. В воскресенье, 24 февраля, облачно с прояснением, местами небольшой снег, в горах до умеренного. Температура ночью от минус 13 до минус 18 градусов Цельсия, с понижением до минус 26 при прояснении, днем — минус 4−9 градусов. Ветер юго-западный 6−11 м/с. — рассказали сайту «Первый областной» в гидрометцентре Челябинска.

Похожая погода будет и в Челябинске. Самым теплым днем выходных, по сообщениям синоптиков, будет суббота, когда максимальная температура воздуха составит минус 4 градуса. В воскресенье столбик термометра опустится до минус 7−9 градусов при облачной погоде.