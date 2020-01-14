Южноуральцев напугал зелёный снег

Такой странный снег обнаружили при въезде в Челябинск

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Накануне в Челябинской области обнаружили зелёный снег. Многих южноуральцев он напугал, однако в министерстве экологии уже прокомментировали ситуацию.

Зелёный снег появился вчера, 13 января, при въезде в Челябинск со стороны Екатеринбурга. Как сообщил Виталий Безруков, начальник управления экологического просвещения минэкологии, специалисты ведомства уже осмотрели данную территорию.

«Окрашивание снега связано с пылью гранитного карьера, расположенного рядом, на котором ведется добыча полезных ископаемых. Угрозу для здоровья населения данная пыль не представляет. Это частицы природных материалов и горных пород», — говорится в сообщении.

Виталий Безруков также отметил, что несмотря на это, распространение этой пыли не должно выходить за санитарную зону предприятия.



Министерство планирует разместить передвижную лабораторию для замеров воздуха, а предприятие будет ждать проверка. В случае выявления нарушений, предприятие будет привлечено к ответственности.