Южноуральцев из 9 муниципалитетов ждет кратковременное отключение ТВ и радио

Специалисты будут проводить профилактические работы.

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Кратковременное отключение телевидения ждет жителей Южного Урала с 1 по 5 июня. Согласно графику на сайте Челябинского телерадиоцентра оно затронет 9 населённых пунктов области.



Профилактика позволит работникам безопасно проверить оборудование, позволяющее жителям области смотреть телевизор и слушать радио. В первую очередь, отключение связано именно с этим моментом, сообщили в пресс-службе Министерства информационных технологий региона. Отмечается, что Челябинская область является одним из лидеров по доступности и качеству услуг связи.

«График проведения работ опубликован на сайте смотрицифру. рф и обновляется еженедельно. По данным на 1-5 июня, кратковременные перерывы в вещании возможны в Багаряке, Карабаше, Кусе, Магнитогорске, Миньяре, Нязепетровске, Усть-Катаве, Шемахе и Юрюзани»,— прокомментировали «Первому областному» в пресс-службе ведомства.

Чтобы быть готовыми к кратковременным отключениям при просмотре телепередач или прослушивании радио, телезрителям и радиослушателям рекомендовали заранее ознакомиться с графиком профилактических и ремонтных работ. Его можно посмотреть на официальном сайте Министерства информационных технологий, связи и цифрового развития, пройдя по баннеру «Оперативная информация о кратковременных отключениях телерадиовещания» или на сайте смотрицифру. рф.