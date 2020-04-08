Южноуральским выпускникам уроки будут преподавать по телевизору

Кроме того, эти темы будут выложены на образовательном ютуб-канале.

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В Челябинской области не планируют отменять итоговую аттестацию у школьников. Многие выпускники девятых и одиннадцатых классов обеспокоены тем, что в условиях дистанционного обучения может пострадать уровень их подготовки к экзаменам.

Специально для выпускников, которых ждут ЕГЭ и ОГЭ, министерство образования Челябинской области запустило новый способ обучения.

«С понедельника мы запустили новый образовательный ютуб-канал с привлечением лучших учителей региона. Первые уроки уже прошли вчера, сегодня транслируется 6 уроков. Транслируем не просто случайные темы, а те, которые вызывают наибольшее затруднение у наших учеников. Мы знаем эти затруднения, поскольку ежегодно анализируем итоговую и промежуточную аттестацию, в том числе с помощью „Сетевого города“. Кроме того, чтобы повысить охват аудитории, мы достигли договоренности с одним из наших телевизионных каналов, уже вчера в 18 часов в тестовом режиме выложили один из уроков на канал „Интерсвязи“», — сообщил министр образования Челябинской области Александр Кузнецов.

Как отметил глава минобра, к концу недели на телеканале и в сети, на ютуб-канале, появится достаточно контента, основанного на темах, являющихся самыми трудными для южноуральских выпускников.