Южноуральцев и жителей соседних регионов просят не посещать озера Челябинской области

Контролировать исполнение постановлений Роспотребнадзора будет полиция.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к южноуральцам, а также жителям близлежащих регионов с просьбой оставаться дома и не посещать озера. Глава региона подчеркнул, что сотрудники полиции смогут контролировать не только жителей области, но и соседних регионов.

«Хочу обратить внимание, что мы проговорили с ГУ МВД России по Челябинской области, у них есть база данных по постановлениям на изоляцию не только по жителям нашего региона, но и соседних регионов. Это означает, что мы можем проверять и контролировать режим не только наших жителей, но и жителей, к примеру, Свердловской области. Я хотел бы предупредить всех тех, кто собирается приехать на выходные на озера, на дачи из других регионов, мы будем очень жестко реагировать на это, все возможности у нашей полиции есть», — сообщил Алексей Текслер.

Также глава региона попросил южноуральцев соблюдать режим самоизоляции несмотря на теплую погоду.

«Нам всем тяжело, я сам отказался от прямого общения со своей семьей. Прошу всех, несмотря на то, что ближайшие выходные планируется хорошая погода, у всех появилось весеннее настроение, продолжить режим самоизоляции. Друзья, это крайне важно. Вы видите, что инфекция все равно распространяется, но нам удается ее сдерживать в том числе благодаря вашей дисциплине, тому, что наш регион неплохо соблюдает режим самоизоляции, это нужно продолжить», — подчеркнул губернатор.

Напомним, что на данный момент в Челябинской области зарегистрировано 36 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Возраст заразившихся от полугода до 88 лет.