Туристы уничтожают озеро Аракуль в Челябинской области

Местные бьют тревогу из-за постоянного потока людей из разных регионов.

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В небольшой деревне Аракуль в Челябинской области есть местная достопримечательность — красивое озеро с одноименным названием. Помимо этого, водоем является еще и источником питьевой воды для поселений. Но как и для любой достопримечательности, для озера Аракуль бичом стал неконтролируемый поток туристов.

В редакцию «Первого областного» обратилась местная жительница, которая рассказала, что туристы не просто заполонили все озеро, они очень сильно его загрязняют.

«Они ходят на моторных лодках по озеру, разжигают мангалы, жгут костры, ходят посреди деревни в туалет. Как между домами, так и перед домом. Такие случаи были уже не раз. И даже сейчас, в пандемию, идет круглосуточный поток машин и туристов. Не только с Челябинской области, но и со Свердловской, Тюменской, даже с Москвы приезжают», — рассказала жительница деревни Аракуль Людмила.

Как рассказали в местной администрации, проблемы с туристами на озере возникают не первый год. И вводимые ограничения никак не влияют на приезды людей.

«Водоем у нас питьевой, но мы даже по закону не имеем права запретить допуск к водоему. Поэтому работали с туристами, делали заборы и ограничения, но ничего не получалось. У нас стоят контейнерные площадки для мусора, но готовы поставить еще. Постоянно проводим там субботники. Раньше ездили ГИБДД с рейдами, но сейчас, из-за коронавируса, они к нам не заезжают», — поделились в местной администрации.

Проблемы с туристами возникают не только на озере Аракуль, но и на других озерах Челябинской области. Редакция «Первого областного» призывает всех южноуральцев и гостей региона внимательнее относиться к местам отдыха. Лучше всего выбирать оборудованные всем необходимым пляжи. Но в любом случае важно всегда убирать за собой весь мусор и бережнее относиться к природе и людям вокруг.