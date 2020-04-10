Более тысячи южноуральцев выявлено в лесах и на озерах в период самоизоляции

Полиция и Минэкологии продолжают проводить рейды.

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На территории страны все еще действует режим обязательной самоизоляции. И все граждане должны оставаться дома, если это не касается работы или похода за продуктами. Но многих южноуральцев, которые любят прогулки в лесу и рыбалку, это не останавливает.

Полиция и региональное министерство экологии продолжают проводить рейдовые мероприятия в местах отдыха, рыбалки и туризма. Делают они это по поручению губернатора Алексея Текслера, с целью противодействия распространения коронавируса.

И начиная с 31 марта, состоялось уже 136 рейдов более чем на 150 объектах. Там было выявлено более 1300 недобросовестных южноуральцев, с которыми были проведены профилактические беседы, затем их в срочном порядке попросили направиться домой.

Помимо этого, составлено пять материалов в отношении юрлиц, которым теперь грозят штрафы или же приостановка деятельности. Меры будут принимать специалисты Роспотребнадзора.

Заместитель министра экологии Виталий Безруков поделился, что все-таки просветительская работа с населением приносит свои плоды. В начале рейдов отправляли домой около ста человек ежедневно, а на сегодняшний день эта цифра снизилась.

«В последние дни по всей области выявлено всего порядка тридцати граждан, находившихся в период самоизоляции в лесах и на озерах. Мы благодарим южноуральцев за ответственный подход к своему здоровью и безопасности окружающих и еще раз напоминаем: только совместными усилиями, соблюдая необходимый режим самоизоляции, мы не позволим вирусу распространиться – и ускорим возвращение к привычному ритму жизни», — отметил Виталий Безруков.

К слову, проверки будут продолжаться до конца режима самоизоляции. Важно в это время не выходить из дома.

Напомним, что в Челябинской области открыта круглосуточная горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции и обязательной самоизоляции: 8-800-201-41-88.