Южноуральцев эвакуируют с Чаяндинского месторождения в ближайшие дни

Соответствующее распоряжение дал Алексей Текслер.

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Южноуральцев, работающих на Чаяндинском месторождении, вывезут в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Переговоры по этому вопросу находятся в завершающей стадии. По распоряжению Алексея Текслера в ближайшие дни будут вывезены 199 человек»,— сообщили в правительстве.

Известно, что около половины из них больны коронавирусной инфекцией, однако у всех болезнь протекает бессимптомно. Они будут доставлены бортом до Челябинска, а затем размещены в специализированных лечебных учреждениях.

«Рабочие с отрицательными результатами анализов будут доставлены бортом до Магнитогорска. После этого их с соблюдением всех мер предосторожности разместят в санатории „Карагайский бор“ на двухнедельный карантин»,— добавили в пресс-службе правительства.

Напомним, на Чаяндинском месторождении в Якутии работает около десяти тысяч человек. Как сообщала председатель оперативного штаба Якутии по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции Ольга Балабкина на своей странице в Instagram, из них коронавирусом болеет около 3,5 тысяч человек. Однако позже данный пост был удалён.