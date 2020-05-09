Второй рейс с южноуральцами прибудет из Якутии в Челябинск

На борту будут находиться здоровые южноуральцы.

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Уже через несколько минут в Челябинск прибудет второй борт из Якутии, который доставит группу южноуральцев, работающих на обустройстве и строительстве объектов добычи и транспорта нефти и газа Чаяндинского месторождения. Об этом сообщили сегодня в министерстве здравоохранения Челябинской области.

«Ожидается прибытие 63 человек с отрицательными результатами тестов на COVID-19. Рабочих с соблюдением всех мер предосторожности доставят в пункт временного размещения — санаторий „Карагайский бор“»,— рассказали в ведомстве.

Напомним, недавно стало известно о том, что на Чаяндинском месторождении в Якутии произошла вспышка заболевания коронавирусной инфекцией. Среди почти 9 тысяч рабочих заболели около 3,5 тысяч человек. Вахтовым методом там работали и 199 южноуральцев, половина из которых оказалась заражена COVID-19.