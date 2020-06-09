Качество воды в челябинских водоёмах проверили в Роспотребнадзоре

Только одно из трёх озёр оказалось пригодным для купания.

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Региональное управление Роспотребнадзора сообщило, в каких озёрах Челябинска купание может быть вредно для здоровья. Эксперты ведомства взяли пять проб на трех водоемах: на Шершневском водохранилище, и на озерах Первое и Смолино.



Исследование проводилось в лабораторном центре гигиены и эпидемиологии региона. Его результаты показали, что только одна из трёх точек соответствует всем показателям и пригодна для купания.

«По результатам лабораторных исследований, качество воды Шершневского водохранилища (пляж в районе поселка АМЗ и пляж в районе поселка Сосновка) соответствуют гигиеническим нормативам по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям»,— сообщили в Роспотребнадзоре.

Вода же в озёрах Первое и Смолино по итогам тестов оказалась небезопасна для челябинцев. После проверки главный санитарный врач вынес предписание главам районов и балансодержателей зон. Он должны улучшить санитарное состояние объектов.

«Отобранные пробы воды из озер Первое (пляж в районе пер. Мамина) и Смолино (пляж в районе пер. Дачный) не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям»,— рассказали «Первому областному» в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Роспотребнадзоре также подчеркнули: купание в несанкционированных местах может быть опасно для здоровья, в том числе из-за низкого качества самой воды. Через нее могут передаваться многие инфекционные заболевания, например ротавирусная инфекция, полиомиелит, холера, вирус гепатита А, и паразитарные заболевания.