Более 6 тысяч южноуральцев заразились коронавирусом

В больницах под присмотром врачей находятся 2674 пациента.

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184 южноуральца заболели коронавирусом за последние сутки. На сегодняшний день, 21 июня, официально подтверждено 6028 случаев заражения COVID-19. Подробнее сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

«На сегодняшний день в больницах Челябинской области с подтверждённым диагнозом COVID-19 находятся 2674 человека. Они получают все необходимое лечение. Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на горячую линию»,— сообщили в ведомстве.

38 пациентов переведены в больницы других регионов по месту прописки. За сутки выздоровело 55 человек. Всего в Челябинской области 3200 выздоровевших.

«За прошедшие сутки умерло 4 человека. От COVID-19: пациент, 76 лет; пациентка, 53 года. От других причин: острый инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) — пациент, 61 год; острый инфаркт миокарда, хроническая сердечная недостаточность (ковид сопутствующий) — пациент, 86 лет»,— добавили в Минздраве.

Напоминаем, по всем вопросам можно обратиться на горячую линию Минздрава по телефону 8 (351) 240-15-16. Кроме того, актуальная и достоверная информация размещена на сайте коронавирус74.рф.