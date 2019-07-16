Южноуральцам вручили государственные и областные награды

Медали, знаки почета и звания выдавал Алексей Текслер.

Сегодня, 16 июля, глава региона Алексей Текслер провел специальную церемонию вручения государственных наград Российской Федерации и Челябинской области.

Больше всего на вручении присутствовало металлургов, хотя кроме них к наградам были представлены люди самых разных профессий. Указом Президента РФ было вручено 13 медалей «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также несколько человек получили почетные звания «Заслуженного металлурга РФ» и «Заслуженного энергетика РФ».

«Это высокая оценка на федеральном уровне и абсолютно справедливая. Челябинская область является ведущим промышленным регионом России. Металлургия — базовая отрасль нашей экономики, тысячи надежных рабочих мест, и главной движущей силой этой мощной отрасли являются люди. В преддверии Дня металлурга хочу поздравить вас с профессиональным праздником и сказать слова благодарности за ваш нелегкий и такой важный труд»,— отметил Алексей Текслер.

Кроме государственных наград, артистке Челябинского театра драмы имени Наума Орлова Валентине Качуриной было присвоено звание «Почетного гражданина» области.

«Я люблю свою малую Родину, я люблю свою большую Родину-Россию, и я горжусь своей страной. Благодарю за высокую оценку моего труда», — заявила Валентина Качурина.

Также люди, внесшие свой вклад в общественно-политическое, экономическое и социальное развитие региона, получили от главы области «Знаки отличия за заслуги перед Челябинской областью».