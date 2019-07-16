В Челябинской области начался масштабный ремонт полувекового моста

Дорожники реконструируют переход через реку Зюзелгу.

В Сосновском районе Челябинской области приступили к долгожданному ремонту моста, который пролегает через реку Зюзелгу вблизи села Долгодеревенское. Реконструкции там не было с начала постройки — с 1968 года.

Изменения затронут не только дорожное полотно, но и барьерные и перильные ограждения.



«Мост состоит из трех пролетов и 21 балки. Опоры после капремонта останутся старые, но нет причин для беспокойства — экспертиза показала, что сооружения прослужат еще много лет. Ширина моста была 8 метров, а после проведения капремонта увеличится до 9,5 метров», — рассказали корреспонденту сайта «Первый областной» в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Капитальный ремонт проходит в два этапа. Первый уже завершен. Для южноуральцев были организованы альтернативы главному мосту: проведена объездная дорога, был выполнен ремонт «запасного» моста, а также установлен временный пешеходный мост, освещенный тремя прожекторами. От временного перехода местные жители после окончания ремонтных работ отказываться не собираются. Больно уж он им понравился.



Сейчас дорожники приступили ко второму этапу, непосредственно к самим ремонтно-строительным работам мостового перехода. Помимо всего в планах у подрядчиков стоит чистка и расширение русла реки под этим сооружением.



Реконструкция моста пройдет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сами работы планируют завершить в октябре 2019 года.