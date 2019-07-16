Алексей Текслер поручил разобраться с проблемой утонувших детей

По данным МЧС региона, с начала лета погибло 12 ребят.

Глава Челябинской области Алексей Текслер высказался о результатах экстренного совещания по обеспечению безопасности детей и взрослых на водоёмах Южного Урала в период купального сезона.

«Двенадцать погибших детей – это шокирующая цифра и настоящая трагедия. Мы получаем эту информацию, как вести с фронта. Это значит, что сложившаяся система себя не оправдывает, ее пора менять. И если прежние методы профилактики не работают, нужно искать нестандартные и новые решения. Чиновники на уровне области и муниципалитетов будут нести персональную ответственность за гибель детей», — подчеркнул глава региона.

Помимо проведения дополнительных профилактических мероприятий, Алексей Текслер поручил обратиться к жителям области через СМИ и социальные сети, которые должны будут напоминать людям о возможных последствиях за свою беспечность.

«Помимо экстренных мер мы должны позаботиться и о будущем, ведь проблема безопасности на воде будет актуальной ежегодно, особенно с учетом того, какое количество водоемов в Челябинской области. Запретить людям отдыхать на этих водоемах невозможно, нужно создать им безопасные условия, то есть увеличить количество организованных пляжей», — уверен глава региона.

Напомним, что по итогам совещания было принято решение о проверке основных баз отдыха области, кроме того сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам станут чаще дежурить на водных объектах. Также одной из причин частых ЧП на воде назвали использование пострадавшими непредназначенных для купания матрасов.