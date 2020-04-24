Южноуральцам врачи из платных клиник будут оказывать бесплатную помощь

Доктора будут помогать региональным больницам в рамках меры поддержки медбизнеса.

Послушать 00:00

В Челябинской области Министерство здравоохранения ведет переговоры с частными медицинскими центрами о сотрудничестве с региональными больницами. О такой мере поддержки медицинского бизнеса объявил глава региона Алексей Текслер. Сотрудники клиник смогут выезжать к пациентам на дом.

«Минздрав области начал работу по частным клиникам. Сегодня уже состоятся первые выезды к пациентам в Сосновском районе, поедут домой к пациентам. Для нас важно при мобилизации всех ресурсов здравоохранения под борьбу с COVID-19, обеспечить медицинскую помощь в первую очередь плановым больным. В надомном режиме в первую очередь старшему поколению, у кого есть сопутствующие заболевания. Мы рассматриваем возможность и онлайн медицины, и онлайн-консультирования для разных категорий надомного обслуживания. Мы будем эту практику расширять и после того, как завершатся проблемы с распространением COVID-19. Многие наработки, которые мы будем использовать сейчас, мы сможем использовать и в будущем», — подчеркнул Алексей Текслер.

Переговоры ведутся с шестнадцатью медицинскими центрами. С пятью из них уже удалось достичь определенных договоренностей. Данную работу будут продолжать и развивать, поскольку частные клиники показывают заинтересованность в таком сотрудничестве.