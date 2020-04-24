Челябинские журналисты просят включить СМИ в список отраслей, пострадавших от коронавируса

Доходы медиа упали более чем на 70 процентов.

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Союз журналистов Челябинской области опубликовал открытое письмо на имя губернатора региона Алексея Текслера. Они считают необходимым привлечь внимание к проблемам отрасли СМИ, которая продолжает работать бесперебойно в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

После введения всех ограничительных мер, падение рекламных доходов медиа упало более чем на 70 процентов в сравнении с аналогичными месяцами 2019 года.

«Это во многом связано с тем, что большинство рекламодателей переживают аналогичные проблемы и, соблюдая режим самоизоляции, не работают, теряя доходы и возможность рекламироваться в СМИ. Параллельно с этим, в условиях ограничения торговой деятельности, снижения мобильности многих групп населения и невозможности организации продаж газет в ряде торговых точек, наша отрасль теряет и другой важный источник дохода — выручку от розничной продажи изданий», — сообщают в Союзе журналистов.

Также представители СМИ сообщили, что многие редакции уже в ближайшие недели будут принимать решение о сокращении штата. Некоторые уже столкнулись с проблемами выплаты зарплаты сотрудникам, поскольку меры поддержки для пострадавших отраслей не включают в себя средства массовой информации.

«Такие меры как отсрочка и минимизация налоговых и иных обязательных платежей, льготные займы, кредитные каникулы позволили бы предотвратить массовое банкротство организаций в сфере медиа, в первую очередь — среди региональных СМИ», — делятся представители медиа.

Поэтому Союз журналистов попросил губернатора Алексея Текслера о возможности включения официально зарегистрированных средств массовой информации в список отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса, и поручить проработать вопросы их поддержки уполномоченными органами власти региона.