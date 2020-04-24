«Рискуем перейти в самую опасную стадию эпидемии»: Алексей Текслер о распространении коронавирусной инфекции

Снятие или ужесточение карантинных мер будет зависеть от эпидобстановки в регионе.

Послушать 00:00

В Челябинской области за последние сутки зафиксировано еще 72 случая заражения коронавирусной инфекции. На утро 24 апреля в регионе 245 заражений. Глава региона Алексей Текслер сообщил, что область находится в третьей фазе распространения эпидемии.

«Важно понимать логику распространения эпидемии. В первой фазе: угроза распространения и регистрация единичных случаев. Во второй фазе: рост завозных случаев при контролируемом распространении вируса. Третья фаза характеризуется ростом контактных больных, мы находимся именно на этой стадии, но с большим риском перейти в четвертую, самую опасную стадию. Это бесконтрольное распространение инфекции. В этом случае могут происходить неконтролируемые вспышки, под мощной нагрузкой будет находиться медицинская база», — подчеркнул Алексей Текслер.

Решение о продлении, послаблении или ужесточении режима обязательной самоизоляции на территории региона будет принято исходя из эпидемиологической обстановки. Правительство Челябинской области готово как и к постепенному выводу части граждан из режима самоизоляции, так и к введению пропускного режима.

Есть вероятность, что пропускной режим будет введен на территориях региона, где обстановка по распространению коронавирусной инфекции будет оставаться неблагоприятной. В таких муниципалитетах и городах могут ввести пропускной режим или закрыть их на въезд и выезд.