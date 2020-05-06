Материальную помощь получит семья умершего от коронавируса врача из Бредов

Об этом Алексей Текслер сообщил на брифинге.

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Глава региона сегодня, 6 мая, во время традиционного брифинга, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что семья врача из Бредов, который заразился коронавирусом, делая забор анализов у зараженных, и умер, получит материальную помощь.

«Семье умершего от корнавируса врача в Бредах будет оказана материальная помощь в сумме 200 тысяч рублей. Это решение уже принято», — констатировал губернатор.

Напомним, 3 мая Министерство здравоохранения Челябинской области 3 мая сообщило о том, что в больнице Магнитогорска скончался врач из Бредов. Медработник делал заборы анализов на коронавирус у жителей. Он дважды проходил тестирование на заражение, оба результата были отрицательными. Тем не менее, 17 апреля у него появились признаки ОРВИ, а через три дня диагностирована двусторонняя пневмония. 20 апреля он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Несмотря на все попытки врачей спасти коллегу, его состояние ухудшалось. Третьего мая пациент скончался.

Всего в регионе скончались 8 человек с диагнозом "коронавирус". Отметим, что у пятерых из них COVID-19 был сопутствующим заболеванием, и лишь трое умерли непосредственно от ковидной пневмонии.

