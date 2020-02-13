Южноуральцам, собравшимся посетить могилы погибших во время войны родственников, нужно уточнить места захоронения

Оказалось, что многие воины захоронены не в местах, где их имя увековечено на мемориале.

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Жители Челябинской области, собирающиеся посетить могилы своих родственников, погибших в бою на территории Восточной Пруссии, могут уточнить места захоронений. Это необходимо потому, что перед юбилеем Победы проводятся работы по актуализации информации, указанной на мемориалах.

Историки Калининградской области сверяют данные с документами, что позволяет выявить ошибки. Таким образом, некоторые воины, чьи имена увековечены в Калининградской области, захоронены совсем в другом месте. Данные о 25 тысячах солдатах удалось восстановить.

«Накануне Дня Победы многие жители российских регионов традиционно планируют посетить места захоронений советских воинов, а также принять участие в праздничных и памятных мероприятиях в Калининградской области. При планировании такой поездки необходимо предварительно уточнить место захоронения погибшего родственника. Для этого рекомендуем воспользоваться электронной Книгой памяти Калининградской области», — предупреждает правительство Калининградской области.

Всего на территории региона находится 190 захоронений и памятников, которые посвящены павшим в боях Великой Отечественной войны.