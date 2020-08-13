Южноуралец опубликовал место захоронения Петьки из анекдотов про Чапаева

По его словам, захоронение ординарца расположено в поселке Кундравы.

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В поселке Кундравы Челябинской области на старом кладбище можно обнаружить непримечательную могилу. Надпись на памятнике гласит, что в ней захоронен Петр Семенович Исаев, ординарец Чапаева. Пост с фотографией памятника в социальные сети выложил южноуралец Серго Басич.



«Считаю, что это действительно могила ординарца Чапаева. Могила находится на старом кладбище села Кундравы, на входе указатель могилы и исторические данные с турсайта области и некоторая другая информация. Официального мнения о достоверности факта нет, но из всей складывающейся информации я считаю, что там прах именно этого человека», — рассказал корреспонденту сайта «Первый областной» южноуралец Серго Басич.

Однако документальных подтверждений тому, что в Чебаркульском районе захоронен тот самый Петр Исаев, нет. По сложившемуся мнению историков считается, что Петр Исаев, как и Чапаев, погибли в Лбищенске. Практически все из их штаба числятся пропавшими, опознать удалось лишь несколько погибших.

У захоронения в Чебаркульском районе есть своя легенда.

«Легенда о кундравинском месте захоронения Петра Исаева возникла благодаря дочерям Петра Семеновича Кузнецова, которые утверждали, что армейский псевдоним их отца — Исаев, и что он и есть тот самый знаменитый ординарец Чапаева. Но, по словам заведующего музеем В. И. Чапаева (филиал Чувашского национального музея) Сятрайкина Дениса Викторовича, Петр Семенович Кузнецов не мог взять псеводним Исаев, так как учет фамилий военнослужащих был очень точный», — рассказывает корреспонденту сайта «Первый областной» краевед-историк Вадим Велитченко.

Кроме того, памятник, ранее расположенный на могиле, был заменен самими дочерьми Петра Кузнецова.

«Первое надгробие с надписью „Исаев“, которое служит у дочерей единственным доказательством „исаевской версии“, по конструкции и шрифту текста является характерным надгробием для 1960-80-х годов, а не 1921 года, когда умер их отец. Судя по всему, когда дочери устанавливали в 1960-80-х годах железное надгробие, они сами поменяли фамилию Кузнецов на Исаев, т. к. твердо верили в то, что это его псевдоним. В 2000-е годы дочери заменили железное надгробие на мраморное, оставив фамилию Исаев», — отмечает Вадим Велитченко.

Отметим, что в России существует несколько могил Петра Исаева. Еще одна расположена в селе Корнеевка Краснопартизанского района Саратовской области. По другой версии, Петька и Чапаев были похоронены в безымянной могиле на берегу реки Урал.