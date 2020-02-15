Церемония в честь памяти воинов-интернационалистов состоялась в Челябинске

Цветы также возложили губернатор Алексей Текслер и мэр Наталья Котова.

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Ежегодно 15 февраля проводится День памяти о россиянах, исполняющих служебный долг за пределами Отечества. Ведь именно в этот день в 1989 году советские войска покинули территорию Афганистана. Это означало окончание Афганской войны для СССР, которая длилась почти десять лет.

И в челябинской Аллее Славы прошло возложение цветов и венков к мемориалу «Доблестным сынам Отечества», на которой присутствовал глава Челябинской области Алексей Текслер и мэр города Наталья Котова.

Губернатор в своей речи отметил, что самое сложное — быть на войне в мирное время.

«Мы сегодня отдаем дань памяти нашим землякам — винам-интернационалистам, которые с честью и доблестью защищали интересы нашей страны за ее пределами. И мы помним и чтим имена наших героев. Их память сохранится в истории нашего отечества, Южного Урала, в каждой семье. В тех школах и других учебных заведениях, где они учились. И сегодня, в это мирное время, это возможность вспомнить о мире. Светлая память героям, погибшим в боях, и мирного неба над головой — всем живущим», — поделился Алексей Текслер.

180 человек — именно столько погибло на этой войне южноуральцев. Всего же там погибло чуть более 15 тысяч военнослужащих.