Южноуральцам с ограниченными возможностями упростили процесс оформления выплат

ПФР отмечает, что с июля 2020 года денежные средства начисляют в беззаявительном порядке.

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В Челябинской области люди с ограниченными возможностями получают ежемесячные выплаты без подачи заявлений и посещений управлений Пенсионного фонда России. Данное решение было принято ПФР 28 июля 2020 года для того, чтобы южноуральцам не приходилось самостоятельно оформлять документы и подавать информацию для начисления денежных средств.

«Информация о признании граждан впервые инвалидами поступает от учреждений медико-социальной экспертизы в Федеральный реестр инвалидов (ФРИ). Затем эти данные получают специалисты управлений ПФР, которые производят назначение ЕДВ и оформляют выплату для указанной маломобильной категории граждан самостоятельно», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе Пенсионного фонда РФ по Челябинской области.

С июля 2020 года ежемесячные выплаты назначены 3 347 жителям Челябинской области с ограниченными возможностями здоровья.