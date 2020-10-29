Пособия на детей будут начисляться автоматически до марта 2021 года

Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

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В апреле этого года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о начислении ежемесячных выплат семьям на первого и второго ребенка до трех лет, в том числе и усыновленных.

27 октября интернет-портал правовой информации уведомил, что глава государства продлил ежемесячные выплаты до 1 марта 2021 года.

Напомним, что выплаты осуществлялись автоматически, без подачи соответствующих заявлений очно — чтобы минимизировать контакты в целях сохранения здоровья граждан. А размер пособия равен прожиточному минимуму для ребенка в регионе во 2 квартале года, предшествующего году обращения за пособием.

«В Челябинской области размер прожиточного минимума для детей во 2 квартале 2019 года составлял 10 661 рублей», — сообщили в Контрольно-счетной палате Челябинской области.

Отметим, что продление «детских» выплат в автоматическом режиме предусматривает повышение уровня социального обеспечения граждан и сохранение их здоровья в условиях пандемии коронавирусной инфекции.