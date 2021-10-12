Южноуральцам рассказали, когда включат отопление в трамваях

Подача тепла в вагоны зависит от погодных условий

С наступлением холодов в общественном транспорте включают отопление. При каких погодных условиях ждать подачу тепла в трамваях жителям Челябинской области, рассказали представители транспортного предприятия.

«В салонах пассажирских трамвайных вагонов, эксплуатирующихся на городских маршрутах, отопление включается согласно требованиям действующего ГОСТ 8802-78 „Вагоны трамвайные пассажирские. Технические условия“. В соответствии с данным ГОСТом на трамвайных вагонах отопление включается при температуре наружного воздуха от 0 градусов и ниже», — рассказали в пресс-службе муниципального предприятия МП «Маггортранс».

На линию выходят вагоны только с исправным отоплением: ежедневно они проходят технический осмотр.

Напомним, в Магнитогорске за последние пять лет заменили 2/3 трамвайного парка, ежедневно выпускаемого на линии города. В этом году в городе металлургов закупили 19 современных и комфортных трамваев, четыре из них уже поступили. 15 единиц электротранспорта поставят к первому кварталу 2022 года. Таким образом, по данным магнитогорской мэрии, подвижной состав обновится 77 новыми трамваями.



В Златоусте прошли тестовую обкатку и вышли на линию два новых трамвая, сообщили в городской администрации.

