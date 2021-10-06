В Магнитогорск в начале 2022 года поступят 15 новых трамваев

В городе металлургов меняют 2/3 подвижного состава

В Магнитогорске за последние пять лет заменили 2/3 трамвайного парка, ежедневно выпускаемого на линии города. В этом году в городе металлургов закупили 19 современных и комфортных трамваев, четыре из них уже поступили. 15 единиц электротранспорта поставят к первому кварталу 2022 года. Таким образом, по данным магнитогорской мэрии, подвижной состав обновится 77 новыми трамваями.

Каждый будний день на улицы города выходят 124 трамвая. С поступлением 15 новых составов на ежедневные линии будут выходить 77 новых трамваев. Таким образом, к концу года подвижной состав муниципального предприятия «Маггортранс» обновится более чем на 60%.

«С поступлением оставшихся трамваев наш подвижной состав обновится 77 новыми трамваями. Это большой показатель — около 60—65 процентов от ежедневного выпуска на линии города. И с каждым годом наш трамвайный парк будет „молодеть“. Также в этом году мы приступили к ремонту верхних строений пути. В планах продолжить данную работу», — отметил глава города Сергей Бердников.

Обновление трамвайного парка проходит за счет средств областного и городского бюджетов. Новые вагоны поступают из Усть-Катава и Екатеринбурга.

Напомним, в этом году обновляется трамвайный парк и в Челябинске. Всего в 2021 году в областной центр поставят 30 новых трамваев.