Южноуральцам рассказали, что делать при ДТП

Госавтоинспекция напомнила водителям как вести себя при аварии.

Сотрудники ГИБДД Челябинска рассказали об обязанностях водителя при ДТП.

Если вы стали участником аварии, и вред нанесен только имуществу, то первым делом зафиксируйте на фото или видео расположение машин. Если автомобиль мешает движению другого транспорта, уберите его с проезжей части. Иначе грозит штраф.

После того, как проезжая часть была освобождена, вы можете самостоятельно оформить документы для страховой компании без сотрудников ГИБДД. Для этого необходимо оформить «европротоколом». Но такой способ актуален, если у обоих виновников ДТП есть действующий полис ОСАГО и сумма ущерба не превышает 100 тысяч рублей.

Также можно воспользоваться помощью аварийных комиссаров или народных дружинников «ВОА», которые бесплатно оформляют ДТП.