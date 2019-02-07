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/ Южноуральцам представят 35 премьерных театральных постановок

Южноуральцам представят 35 премьерных театральных постановок

В Год театра на поддержку искусства направлено 50 миллионов рублей.
сегодня в 10:06
  |  Общество

2019 год в России объявлен Годом театра, по Указу президента РФ Владимира Путина. В конце прошлого года губернатор Челябинской области Борис Дубровский направила на развитие южноуральских театров 50 миллионов рублей. Это в три раза больше, чем в 2017 году.

Челябинская область — театральный регион с большими традициями, со своей театральной школой. Южноуральцы ценят и любят театр, понимают профессиональную работу актеров, гордятся их успехами и яркими именами. — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский на церемонии открытия Года Театра.

Выделенные средства будут направлены на постановку новых спектаклей. В Год театра южноуральских зрителей порадуют рекордным количеством премьер — всего их покажут 35. 2019 год также начали с показа новых спектаклей, всего их представили более 15.

Театре оперы и балета будет представлена опера в двух действиях Джузеппе Верди «Риголетто». В театре драмы им. Наума Орлова 22 февраля состоится премьера спектакля «Палата № 6» по мотивам повести А. П. Чехова. 14, 15 и 28 февраля пройдут премьерные спектакли «Валентинов день» в ТЮЗе. Камерный театр покажет премьеру «Москва-Петушки» по мотивам поэмы В. Ерофеева. «Смерть чиновника или эпизоды из жизни милостивейших государей» по мотивам рассказов А. П. Чехова представит челябинская филармония.

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