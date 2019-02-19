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/ Премьера пластического спектакля состоится в Челябинской филармонии

Премьера пластического спектакля состоится в Челябинской филармонии

сегодня в 17:45
  |  Общество

На сцену Челябинской филармонии выйдут артисты Театра современного танца. Они представят спектакль «Несинхронно», который ранее челябинский зритель не видел. Постановка, как говорят ее авторы, очень личная. Пластическую игру нужно будет прочувствовать, а эмоции — считать по движениям.

Это спектакль для нескольких танцовщиц, которые не только танцуют, но и произносят текст, рассказывая очень личную историю. И эта история о том, что значит для каждой из них — быть танцовщицей. — рассказали сайту «Первый областной» в Челябинской филармонии.

Премьера спектакля состоится в концертном зале имени Прокофьева. Гостей ждут в 18:30 20 февраля. Билеты уже доступны в Городских зрелищных кассах, кассе концертного зала и на сайте филармонии. Их цена — 200−250 рублей.

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