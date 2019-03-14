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/ Лучшие любительские театры страны выберут в Челябинске

Лучшие любительские театры страны выберут в Челябинске

Город готовится к проведению традиционного фестиваля «Две маски».
сегодня в 11:42
  |  Культура

Любительские театры Челябинской области могут заявить о себе на всю Россию. Коллективы участвуют в областном этапе фестиваля «Две маски». Первые конкурсные спектакли представили 2 марта в Кыштыме, а уже в конце месяца три лучших театра получат путевку в финал мероприятия — Всероссийский этап III фестиваля любительских театров «Две маски», который пройдет в Челябинске.

Год театра обещает много театральных сюрпризов, и фестиваль «Две маски» станет ярким тому подтверждением. Зритель уже в предвкушении зрелищ, а оргкомитет фестиваля желает всем участникам удачи и достойного представления своего творчества. Отрадно, что в последнее время самодеятельное театральное движение постепенно выходит из тени больших профессиональных коллективов: вновь образуются различные театральные кружки и студии, возрождается традиция проведения фестивалей, присуждаются звания народных театров.
— рассказали сайту «Первый областной» организаторы фестиваля.

25 и 26 марта на сцене Театра драмы имени Наума Орлова представят конкурсные спектакли, а 27 числа зрителей приглашают к участию в интерактивном театральном проекте.

Подробнее о фестивале «Две маски» расскажут на пресс-конференции, которая состоится в стенах медиахолдинга ОТВ. Начало 14 марта в 12:00. Пресс-конференцию будут транслировать на «Онлайн ТВ».

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